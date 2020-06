Knokke-Heist dreigt de NMBS in gebreke te stellen voor export van COVID-19 naar de kust: "Te weinig controle, te volle treinen"

Het gemeentebestuur vindt dat de NMBS teveel treuzelt met het COVID-19-protocol. De spoorwegen zouden niet voorzien in extra beveiliging, in het afdwingen van de coronamaatregelen, noch in een verminderd aanbod of een aangepaste tarifering. "Ze moeten zich houden aan de wetgeving", zegt Lippens. "De rest interesseert me niet." En dat moet voor hem heel snel duidelijk worden. Zoniet dreigt Knokke met een in gebreke stelling "voor export van COVID-19 naar de Kust".