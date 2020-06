Lachaert (Open VLD), Coens (CD&V) en Bouchez (MR) willen deze week inhoudelijke nota klaar hebben

De inhoudelijke nota is in eerste instantie bedoeld voor Open VLD, MR, CD&V, CDH, N-VA en SP.A. Die partijen hebben samen nipt een meerderheid van 76 zetels in de Kamer. Allicht proberen Lachaert, Bouchez en Coens de druk op de SP.A op te voeren om in een regering te stappen zonder zusterpartij PS.

"Bij SP.A is te horen eerst zien en dan geloven", zegt Wetstraatjournalist Bart Verhulst in "Het Journaal". "De Vlaamse socialisten vinden het wat raar dat die nota wordt aangekondigd. Sowieso vinden ze het belangrijk dat de volgende regering iets totaal anders doet dan de vorige regering, waarin N-VA, Open VLD, MR en CD&V zaten. De SP.A wil niet zomaar het aanhangsel worden."

"Het Zweeds verhaal (liberalen, N-VA en christendemocraten, red.) is niet meer aan de orde", zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Er zijn verkiezingen geweest, de coronacrisis is er geweest, en we schrijven dus een ander verhaal." Volgens hem zal de inhoudelijke nota veel meer focussen op gezondheidszorg, sociale zekerheid, minimumuitkeringen en duurzaamheid. "Het is een andere basis om van te vertrekken."

"We hebben zes partijen die zeggen dat ze dit wel willen doen als de inhoud goed zit", aldus Coens. "Als meer partijen zich willen aansluiten, kan dit voor ons." Mogelijk doelt hij hier op de PS, zonder de Franstalige socialisten bij naam te noemen. "Dat is niet uitgesloten dat die mee aan tafel komen", bevestigt Egbert Lachaert.