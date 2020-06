Concert van Brihang volgen vanuit een strandstoel: het kan deze zomer in het Leietheater in Deinze

Het zomerprogramma is gevarieerd. Brihang trapt jarDeins op de Vlaamse feestdag af. Onder andere Flip Kowlier, Absynthe Minded en Sioen komen later ook langs. ‘Maar evengoed hebben we lokale bands en comedians die optreden. Aangevuld met kindervoorstellingen van bijvoorbeeld Radio Oorwoud of Kapitein Winokio,” blikt directeur Vanraes vooruit.

Iets grotere artiesten, maar niet oneindig veel stoelen kunnen zetten, komen ze dan wel uit de kosten? “Inderdaad, dat is niet vanzelfsprekend, maar het is super dat we met de artiesten een goeie deal hebben kunnen sluiten", legt Vanraes uit, “ze weten dat wij een beperkte capaciteit hebben en zij willen heel graag spelen, dus we begrijpen elkaar.” Het gevolg daarvan is dat sommige artiesten in een soort lightversie komen optreden: zonder veel muzikanten of akoestisch. “Vaak komen ze met een kleinere bezetting dus het zal alleszins niet aan intimiteit ontbreken,” besluit Benoît Vanraes