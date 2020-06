Leona Detiège: "Paula Marckx had geweldige voorbeeldfunctie voor vrouwen door op te komen voor ongehuwde moeders"

Detiège heeft Marckx dus nog gehoord tot een paar weken geleden. "Ze vertelde me de laatste keer ook dat ze de quarantaine niet prettig vond maar dat ze zich toch niet liet opsluiten. Ze deed ook nog zelf haar boodschappen want ze zei dat ze niet aan een ketting wilde liggen. Op zo'n moment denk je "Paula, die blijft leven", dus ik kan me eigenlijk nog niet voorstellen dat ze er niet meer is. Ze zat ook altijd nog vol plannen. Zo wilde ze twee jaar geleden nog een boek schrijven over mij, mijn dochter en mijn vader. Daar is niets meer van in huis gekomen, maar dat lag meer aan mij dan aan haar."