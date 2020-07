Leraar komt onder boom terecht op speelplaats van school in Berchem

Het incident gebeurde in basisschool De Knikkerbaan in Berchem. De leerkracht was met de kinderen van de noodopvang op de speelplaats toen hij de boom op zich kreeg. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden maar hij was al zelf onder de boom uitgeraakt. Na verzorging mocht hij het ziekenhuis verlaten. De boom stond op een terrein van de buren en het is nog niet duidelijk hoe het komt dat hij is omgevallen. De andere bomen op het terrein zullen voor de zekerheid allemaal gecontroleerd worden. Er raakten geen kinderen gewond.