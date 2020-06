Lievegem wil erkenning voor provinciaal domein het Leen: “Het ligt maar deels in Eeklo”

Het adres van het Leen toont dat het domein in Eeklo ligt, maar volgens de burgemeester van Lievegem Tony Vermeire is dat niet helemaal eerlijk. “De hoofdingang en brievenbus liggen in Eeklo, maar het ligt voor twee derden op Lievegems grondgebied.” Lievegem wil dat de provincie wat meer reclame maakt voor hun gemeente en de toeristische trekpleisters bij het Leen.

“Er ligt een prachtig fietspad dat je vanuit Waarschoot naar het Leen brengt. Je kan dan door het domein fietsen en in Oostwinkel kan je de uitgang nemen. Oostwinkel is een mooi dorp dat wat meer aandacht verdient, er is een B&B en een vakantiehuis. Je kan dan ook verder naar het Keigatbos en de Rijversbossen gaan.”