Liveblog: China plaatst gebied van 400.000 inwoners in quarantaine, wereldwijd meer dan half miljoen mensen overleden aan corona

In China is het arrondissement Anxin, in de oostelijke provincie Hebei, opnieuw in strikte quarantaine geplaatst om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. "Anxin wordt volledig afgesloten", kondigden de autoriteiten aan. Dat betekent dat enkel wie een essentieel beroep heeft, de deur uit mag. Slechts één lid van het gezin mag één keer per dag naar buiten om boodschappen te doen.

Anxin ligt op ongeveer 150 kilometer ten zuiden van de Chinese hoofdstad Peking. Ruim twee weken geleden werd daar een heropflakkering van het virus gemerkt. Sindsdien zijn er in Anxin volgens de overheid 18 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er wonen ongeveer 400.000 mensen in Anxin, zij zijn allemaal getroffen door de nieuwe maatregelen.

Toen het coronavirus begin dit jaar voor het eerst opdook in de miljoenenstad Wuhan, in de provincie Hebei, legde de Chinese overheid een strikte lockdown op. De maatregelen die nu in Anxin genomen worden, doen daaraan denken. China is erin geslaagd het aantal besmettingen op een laag niveau te krijgen. Om een eventuele tweede golf aan besmettingen te vermijden, worden ook kleine opflakkeringen streng aangepakt.

De voorbije 24 uur zijn in Peking 14 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn sinds midden juni 311 besmettingen vastgesteld. De uitbraak in Peking situeert zich rond een grote voedselmarkt. Verschillende wijken in Peking zijn in quarantaine geplaatst, er zijn reisbeperkingen ingevierd en er wordt op grote schaal getest.