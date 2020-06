Jeugdbewegingen in Lokeren krijgen een "coronabox" om veilig op kamp te vertrekken

“Ik ben heel blij dat de stad ons helpt”, reageert Lisa van KSA Eksaarde. “Als we alles zelf moeten kopen, zouden de kosten hoog oplopen. Onze KSA gaat met 5 bubbels op kamp, dus zo’n koffer is echt een meerwaarde. We kijken heel hard uit naar de zomer omdat we onze leden niet meer hebben gezien sinds februari. Maar we vertrekken ook met een dubbel gevoel. We zijn het gewend om in de avond met de hele leidingsploeg rond een kampvuur te gaan zitten, maar dat kan nu niet. Communiceren met elkaar zal ook moeilijker worden, maar ik denk dat alles wel goed zal komen.”