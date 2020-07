Minder restafval in gemeenten met een DIFTAR-systeem

"Mensen gaan goed kijken hoe ze afval kunnen voorkomen. Ze gaan beter sorteren en een aantal alternatieven uitproberen", zegt Marijke Herinckx van IVAREM. "Ook in 2019 merken we dat er in gemeenten waar DIFTAR wordt gebruikt opmerkelijk minder restafval is dan in gemeenten waar we huisvuilzakken gebruiken. Zij zitten gemiddeld op 106 kilogram per inwoner. In gemeenten waar nog met huisvuilzakken wordt gewerkt is dat 148 kilogram per inwoner."