Afstandsonderwijs is ook na corona een blijver, denkt minister Weyts: "Kans om onderwijs op maat aan te bieden"

U had vermoedelijk al van de kleurencodes gehoord, die vanaf september zullen worden gebruikt in het onderwijs (zo niet, hier leest u er alles over). Bij de start van het nieuwe school zitten we naar alle waarschijnlijkheid nog in code geel, wat voor het secundair onderwijs betekent dat er op woensdagvoormiddag in regel afstandsonderwijs wordt aangeboden. Lees: les via de laptop, zoals we dat de voorbije maanden zo vaak zagen gebeuren.