Monkelende Merkel: "Ik ga u niet verraden waar ik mijn boodschappen doe"

"Waarom zien we u nooit met een mondmasker, terwijl u erop aandringt om de nodige voorschriften te volgen tegen COVID-19?" Die wat stekelige vraag kreeg Angela Merkel voorgeschoteld tijdens een persconferentie die ze met de Franse president Macron hield. Merkel riposteerde gevat: "Als ik afstand houd, dan moet ik geen masker dragen. Als ik bijvoorbeeld boodschappen doe, dan draag ik wel een masker (dat is in Duitsland ook verplicht). Blijkbaar zien we elkaar daar niet". Om er al monkelend aan toe te voegen "en waar ik winkel, dat ga ik u niet verraden".