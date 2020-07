Muziek beluisteren en intussen naar de natuur rond je kijken: kunstproject 'De Sjel' in Nationaal Park Hoge Kempen

Limburg is een stukje kunst in openbare ruimte rijker, en dat in de natuur van Connecterra in Eisden-Maasmechelen. Het uitzicht boven op de terril in Eisden wordt wel eens vergeleken met een Scandinavisch uitzicht. Vandaar misschien dat Patricia Vanneste net Connecterra koos voor haar muzikale kunstinstallatie 'De Sjel', want ze schreef de muziek die je er hoort in Noorwegen.

Patricia Vanneste was in een vorig leven muzikante bij Balthazar. Nu is ze solo-artieste, onder de naam Sohnarr. In het najaar van 2018 trok ze anderhalve maand naar Noorwegen en schreef daar in de Noorse natuur heel wat muziek. Die is nu gebundeld in de CD 'Coral Dusk'. Een naam die te maken heeft met de kleuren die ze in Noorwegen veel zag. Patricia Vanneste: "Ik heb daar toen veel gewandeld, het was in de herfst, en oranje was de primerende kleur. Op één plek waren er oranje struikgewassen die me deden denken aan koraal en er was bovendien toen ook een schemerlicht, vandaar 'Coral Dusk'".

De kunstinstallatie in Connecterra heet 'Sjel'. En dat verwijst zowel naar het Noorse woord voor ziel of essentie, als naar het Engelse shelter, een plek waar je kan schuilen. Het refereert ook naar het Engelse shell: alle schillen die je moet pellen om naar de kern te komen.