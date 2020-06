Na “Van Eyck-jaar” in Gent start Beveren met “Vijd-jaar”: "Zonder Beveren, geen Lam Gods"

In Beveren is dit weekend het Vijd-jaar begonnen. Het Vijd-jaar draait rond Beverenaar Joos Vijd die de gebroeders van Eyck de opdracht gaf om het Lam Gods te schilderen. Beveren wil hun vroegere inwoner in de kijker zetten en tovert daarom het domein Hof ter Saksen even om tot “Vijdland”. “Toeristen die het Lam Gods bekijken, kunnen hier nog meer te weten komen over het schilderij.”