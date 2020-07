Oostende springt bij met energiefactuur om vicieuze cirkel te doorbreken

De stad betaalt daarom gedurende 6 maanden de energierekening zodat die mensen wat meer financiële ademruimte krijgen. "We bieden de mensen de mogelijkheid om tijdelijk hun facturen te betalen zodat ze kunnen zoeken naar energiezuinige oplossingen, andere inkomsten of manieren om hun uitgaven te verlagen", zegt schepen van Armoedebeleid Natacha Waldmann (Groen).

"We zien toch dat dit vaak heel wat zorgen wegneemt en de mensen echt op weg kan helpen." Het gebaar maakt deel uit van een groter plan waarbij mensen sneller dan vroeger begeleiding krijgen en bewustgemaakt worden.

Eén van de Oostendenaren die zo al geholpen werd, is de 51-jarige Dorine. Zij worstelde elke maand met een energiefactuur van 176 euro. Het Oostendse OCMW betaalde gedurende 6 maanden haar energierekeningen. Met succes, zo vertelt Dorine.

"Op die manier had ik meer ademruimte om de vaste kosten te blijven betalen en liepen de problemen niet nog meer uit de hand. In die 6 maanden ben ik er - dankzij de vele gesprekken - anders beginnen over nadenken, ik betaalde volgens mijn verbruik en dat was goed want ik heb uiteindelijk een mooi bedrag teruggekregen van de energieleverancier!"