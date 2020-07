Opluchting bij leerkrachten Gentse hotelschool: "Eindelijk vakantie na zo'n uitzonderlijk schooljaar"

"Het was een enorm zwaar schooljaar", zegt leerkracht Ann Van Gasse. "Vooral omdat we van thuis moesten lesgeven. Je moet alles op een andere manier voorbereiden. Je moet andere documenten ter beschikking stellen dan in de klas. En we konden ook niet elke leerling bereiken." Dat beaamt ook collega Joris Lemarcq. "Sommige leerlingen zijn volledig afgehaakt, dat is wel zonde natuurlijk. Van hen hebben we eigenlijk echt te weinig evaluatiemateriaal."