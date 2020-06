Opnieuw bootje met transmigranten gered op zee

Het drietal hoopte dat het bootje hen naar Groot-Brittannië zou brengen. Naar eigen zeggen dobberden ze al enkele dagen rond op de Noordzee. Het bootje dreef voor de kust van De Haan, zo'n 9 kilometer in zee, toen het werd opgemerkt door de bemanning van het Nederlandse marineschip.

De reddingsboot R6-Orka en een vaartuig van de scheepvaartpolitie rukten meteen uit vanuit Oostende en Zeebrugge. Ook het Belgische marinevaartuig Pollux voer hen tegemoet. Door de grote golfslag was het te gevaarlijk om de opblaasbare reddingsboot van de scheepvaartpolitie te water te laten. Het drietal werd uiteindelijk door de Pollux aan boord gehaald en met onderkoelingsverschijnselen naar Zeebrugge gebracht.

Het was al de tweede keer reddingsactie in enkele dagen tijd voor onze kust. Zaterdagochtend werden ter hoogte van De Panne nog 15 vluchtelingen gered uit een bootje dat water maakte. Het drietal dat vandaag uit het water gehaald werd, zal na verzorging ondervraagd worden. De politie en het parket willen te weten komen of ze hulp kregen van mensensmokkelaars.