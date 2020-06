Paula Marckx overleden: naaktmodel, journaliste, pilote, maar vooral de vrouw die ongehuwde moeders extra rechten gaf

Later wordt Marckx journaliste en reist ze door Afrika en het Midden-Oosten met een klein autootje om er reportages te maken. Ze bluft zich binnen bij The Rolling Stones, John Lennon en Yoko Ono: "Ik denk dat het een soort lef is dat ge moet hebben. De mensen hebben nu in ’t algemeen te veel schrik om iets te doen of zeggen, goh dat gaat toch niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat iets niet gaat. Dat het niet gemakkelijk is, dat is iets anders natuurlijk he. Maar ik denk, zoals Walt Disney heeft gezegd: “If you can dream it, you can do it.”"