Praktijkexamens strandredders volop bezig: "Weinig kunnen oefenen, omdat zwembaden gesloten zijn" 

Ook het reddersexamen zag er anders uit. “Toen we aankwamen, moesten we een mondmasker aandoen", zegt Van Speybrouck. "Onze temperatuur werd gemeten en we moesten een vragenlijst invullen. Daar werd ons gevraagd of we geen lopende neus of een hoestje hadden. In het zwembad was er een droge en natte zone. Enkel in de natte zone mocht je je mondmasker afdoen."

Anders dan andere jaren krijgen de kandidaten niet 1, maar 2 herkansingen als ze niet geslaagd zijn.