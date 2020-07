Eerste weekend van het kustseizoen verloopt rustig 

De start van het kustseizoen is rustig verlopen, zegt de kustreddingsdienst. Het was niet echt strandweer, dus hadden de redders de tijd om zich rustig in te werken, net zoals de strandcoaches. Die vind je deze zomer in elke kustgemeente. De strandcoaches moeten ervoor zorgen dat de toeristen op voldoende afstand blijven op het strand.

In De Panne is het strand in tegenstelling tot de andere kustgemeenten niet opgedeeld in zones. Iedereen mag dus vrij gaan en staan waar hij wil. Ook daar was het rustig op de strand. Maar in de hoofdstraten van De Panne hadden de coaches toch hun handen vol om bijvoorbeeld aan te geven in welke richting de mensen moeten lopen. De coaches zijn daar allemaal jobstudenten, "maar ze kunnen altijd een hulplijn inschakelen", zegt burgemeester Bram Degrieck.