Slagbomen aan brandweerkazerne in Mol gaan voortaan sneller open, zo wint brandweer 2 tot 3 minuten bij interventies 

De slagbomen aan de spoorwegovergangen aan de Martelarenstraat en de Sint-Apollonialaan in Mol blijven voortaan een paar minuten korter naar beneden als er een trein voorbijkomt. Dat gebeurt op vraag van de brandweer. De spoorwegovergangen waarover het gaat liggen vlakbij de brandweerkazerne. Doordat ze minder lang gesloten zullen zijn, winnen de brandweerlieden tijd tijdens een interventie.

Afgelopen vrijdag nog moest de brandweer uitrukken, omdat de bliksem was ingeslagen in Dessel. Door de gesloten overgangen verloren de brandweermannen tijd. Omdat elke minuut tijdens zo’n interventie telt, besliste spoorwegbeheerder Infrabel in samenspraak met de brandweer om ervoor te zorgen dat de slagbomen minder lang dicht blijven.