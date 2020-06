Standbeeld pater De Deken in Wilrijk beklad met rode verf: "Daders krijgen de rekening van de herstelling"

Het standbeeld is een tijdje omstreden en werd al eerder gevandaliseerd. Constant Pierre-Joseph De Deken was een missionaris en ontdekkingsreiziger die vooral in China en Tibet verbleef, maar ook in Congo. "Hij is vooral bekend om zijn werk in Tibet en was maar 2 jaar in Congo. Sommige mensen zullen beweren dat er een Congolese man mishandeld wordt, andere mensen zeggen dat hij gedoopt wordt. Iedereen zal er zijn eigen interpratie aan geven. Het moet gezien worden in zijn context", vertelt Bossuyt in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.