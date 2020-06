Uw papieren belastingaangifte moet vandaag binnen: "Amper 6 procent doet het nog op die manier"

Wie dit jaar zijn belastingaangifte nog op papier wil indienen, moet zich reppen. De enveloppe met het ingevulde formulier moet voor middernacht in de brievenbus van uw belastingkantoor zitten. In de praktijk betekent dat: u moet dat zélf doen, want om een aangifte via de post te versturen is het nu te laat. "Wij hebben het liefst dat u dat met de post doet, " zegt Francis Adyns van Financiën. "Maar goed, als dat niet gelukt is, dan kunt u vandaag nog naar de brievenbus van uw lokaal belastingkantoor."

Die stress om de bruine enveloppe op tijd in de bus te krijgen speelt steeds minder Belgen parten. Vorig jaar gebeurde nog 7 procent van de aangiftes op papier, dit jaar verwacht de FOD Financiën nog 5,8 procent papieren aangiftes. Een kleine minderheid dus.