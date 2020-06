Verpleegkunde studeren via afstandsonderwijs: vanaf september kan het in Gent

In de Arteveldehogeschool in Gent kan je vanaf volgend schooljaar de opleiding Verpleegkunde volgen via afstandsonderwijs. De hogeschool is de eerste in Oost-Vlaanderen die dat aanbiedt. Studenten kunnen van thuis uit alles online volgen zodat ze de studie kunnen combineren met bijvoorbeeld een job of een gezin. “Het is een knelpuntberoep, hoe meer mensen we bereiken, hoe beter”, zegt opleidingsdirecteur Patricia Claessens.