Vandaag gaan pretparken, zwembaden, bioscopen en theaters open: alle nieuwe versoepelingen op een rij

Ook als je naar het zwembad gaat, check je best of je vooraf moet reserveren. In de zwembaden die uitgebaat worden door Lago, zoals De Meerminnen in Beveren, Olympia in Brugge, Rozebroeken in Gent, Weide in Kortrijk, De Waterperels in Lier en Dommelslag in Pelt, is reserveren verplicht, om te vermijden dat het te druk wordt op sommige momenten. Ook in veel andere zwembaden is dat het geval, maar niet overal. Belangrijk om te weten is dat het coronavirus zich niet kan verspreiden in chloorwater. De douches en kleedhokjes moeten wel regelmatig ontsmet worden.

In wellnesscentra en sauna's gelden ook strikte hygiëne maatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij massages. Zowel de klant als het personeel moet er één dragen. Stoomcabines, jacuzzi's en hamams blijven gesloten, tenzij voor privégebruik.