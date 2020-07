Vier personen lichtgewond na botsing bus De Lijn

Het ongeval gebeurde in de Nekkerspoelstraat. Rond 8.00 uur deze ochtend reed een bus van vervoersmaatschappij De Lijn er in op een stilstaande vrachtwagen. “Door de aanrijding werd de vrachtwagen verplaatst en kwam hij tegen de gevel van een huis terecht”, zegt Daniel Dumoulin van politie Mechelen-Willebroek. “Aan het huis is geen structurele schade.”

Bij het ongeval raakte vier mensen lichtgewond. Zij werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht.