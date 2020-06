Vlaamse huisartsen vragen extra geld na coronapandemie: "Nog altijd niet uitbetaald voor alle uren in triage- en testcentra"

"Huisartsen kenmerken zich door hun laagdrempelige zorg en hun flexibiliteit. Maar dat is niet oneindig. Als huisarts proberen we nog steeds de beste zorg op maat van de patiënt te bieden, maar het wordt moeilijk om dat te blijven trekken", zegt Charlier aan VRT NWS.

Er is grote onzekerheid over de uitbetaling van de prestaties die huisartsen in de triage- en testcentra doen. "We hebben nog geen enkel honorarium gekregen voor alle uren die we daar gedaan hebben", zegt Charlier. "We werken daar met een derdebetalersregeling via het Riziv, maar dat nakijken is enorm tijdrovend. We hebben gevraagd om een forfaitair bedrag uit te betalen, maar daar is men niet op ingegaan."