Weigering om klant zonder mondmasker te bedienen levert barista al "extra fooi" van 89.000 dollar op

Het is niet voor iedereen even makkelijk om een mondmasker te moeten dragen. Zo vond Amber Lynn Gilles het nodig om begin vorige week de houding van een medewerker van een Starbucks-vestiging in Clairemont, in de Amerikaanse staat Californië, publiekelijk aan te klagen omdat hij weigerde haar een koffie te serveren. Gilles droeg nochtans geen mondmasker en de barista van dienst, Lenin Gutierrez, kon niet anders dan haar daarop te wijzen en haar vervolgens niet te bedienen. Haar bericht op Facebook leidde intussen tot een grote sympathiegolf voor Gutierrez, inclusief een extra fooi die kan tellen.