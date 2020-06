In Madrid groeien de rijen aan de voedselbanken door de coronacrisis: dit zijn de "nieuwe armen" van Spanje

“Nieuwe armen” ofmensen die door de coronacrisis hun job zijn kwijt geraakt: daar heeft Spanje er ontzettend veel van. Eén vierde van alle werklozen in Europa zijn momenteel in Spanje te vinden. De regio Madrid heeft er bijvoorbeeld 70.000 meer dan een jaar geleden. Financiële bijstand van de overheid is er wel, maar die is minimaal. Meer en meer mensen trekken naar de voedselbanken, zo kon onze ploeg ter plaats vaststellen (zie video bovenaan).