Windmolen maakt stroom op dak van sociale woningen in Hasselt

Het gaat om eeen verticale windturbine van ongeveer 4 meter hoog die in alle windrichtingen draait en al werkt vanaf een windsnelheid van 2 tot 3 meter per seconde. Dat levert ieder jaar een energiebesparing op van 130 megawatt en een CO2-vermindering van 56 ton. Belangrijk is ook dat de draaigeluiden nauwelijks hoorbaar zijn.