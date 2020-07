Woensdag mogen de zwembaden opnieuw open maar Aartselaar stelt het nog even uit

Vorige week liet Bornem al weten dat het zwembad daar dicht blijft. Als ze de regels zouden volgen, zouden ze maar 12 mensen kunnen ontvangen. Nu laat ook Aartselaar weten dat het niet voor woendag zal zijn. "Ons zwembad in coronatijden op de juiste en veilige manier heropenen is veel werk, en dat krijgen we in Aartselaar niet op tijd rond", zegt sportschepen Bart Lambrecht (N-VA). "Elk zwembad is anders en veel zwembaden zijn moderner dan het onze. Het zwembad van Aartselaar is letterlijk aan het laatste jaar toe. We zitten dus met een aparte situatie die het moeilijker maakt om het zwembad veilig en op tijd te heropenen. Daarom nemen we er bewust onze tijd voor, zodat het zwembad op de beste manier weer open kan."