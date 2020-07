Zomerse spreuken op etalages in Maaseik: "Wandelaars stoppen, lezen en denken erover na"

Het stadsbestuur wil het straatbeeld vooral leuker maken na de moeilijke coronaperiode. De spreuken zetten je aan het denken of doen je lachen en zijn ook mooi om naar te kijken. En het werkt zegt Eva Verbakel: “De allereerste keer dat ik een spreuk tekende deed ik dat thuis, aan de straatkant in het centrum van Bocholt. Ik kies dan een citaat uit een lied of een tegelwijsheid en dan zie je vaak wandelaars even stoppen, lezen en nadenken.”