Zorgnet-Icuro vraagt 500 miljoen euro extra budget voor Vlaamse woonzorgcentra: "Zoniet zullen mensen thuis verkommeren"

Op de lange termijn, de komende 10 jaren, zal er volgens Cloet nood zijn aan 1,5 miljard euro. “Als we niet investeren, zullen we de mensen thuis laten verkommeren of in ziekenhuizen laten opnemen.”

“Maar dat is niet de keuze die we willen maken. We willen dat er plekken zijn in de woonzorgcentra, zodat de mensen de laatste jaren van hun leven kunnen doorbrengen met een zo goed mogelijke omkadering.”

Bekijk hier het volledige interview met Margot Cloet in "Terzake":