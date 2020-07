1.000 kilometer op skeelers als stunt voor de natuur

Dankzij de giften van enthousiaste donateurs zamelde de Hasselaar met Silence for Nature 2.800 euro in voor Natuurpunt. “Mijn soloproject is afgelopen, maar Rondje Natuur loopt nog de hele zomer. Daarom zal ik het project verderzetten met een enthousiaste partner. Mensen kunnen ons dus blijven sponsoren via de webstek van Natuurpunt. Binnenkort volgt er wellicht zelfs een skeelerpoging in groep.”