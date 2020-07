1 juli, de dag waarop premier Netanyahu Palestijns gebied zou kunnen aanhechten. Maar doet hij dat ook?  

Voor de internationale gemeenschap is de Israëlische militaire aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever niets minder dan een illegale bezetting. Ook de Joodse nederzettingen worden beschouwd (en zijn in VN-resoluties veroordeeld) als strijdig met het internationaal recht. Voor Israël ligt dat anders. In de Oslo-akkoorden is immers bepaald dat over de finale status van de nederzettingen en sommige delen van de Westelijke Jordaanoever pas bij finale onderhandelingen zal beslist worden. Maar terwijl er na Oslo geen vooruitgang meer werd geboekt in het vredesproces, bleef Israël de nederzettingen gestaag uitbreiden. Een feitelijke toestand die voor de Palestijnen en voor de internationale gemeenschap hoogst problematisch was, werd zo nog bestendigd en verankerd.

De Verenigde Staten hebben de internationale kijk op de nederzettingen principieel altijd gevolgd, ook al oefenden ze weinig of geen druk uit op Israël. Tot president Trump die visie radicaal veranderde. Voor Trump tellen de facts on the ground: de feitelijke toestand kan je niet meer terugdraaien en moet worden erkend. Volgens Trumps zogenaamde vredesplan (of Deal of the Century) zou Israël tot 30 % van de Westelijke Jordaanoever mogen annexeren. Dat betekent dat het dat grondgebied bij Israël mag aanhechten, en dat het onder Israëlische soevereiniteit en civiel bestuur zou vallen.

Israël zou, kortom, territoriaal groter worden. Voor de Palestijnen betekent het uiteraard het omgekeerde: er wordt grond afgepakt. Wat overblijft is een gefragmenteerd lappendeken van verspreide Palestijnse enclaves. Volgens de Palestijnse regering zou de levensvatbaarheid van een Palestijnse staat daardoor nog verder worden ondermijnd. Anders gezegd: het zou de doodsteek zijn voor een realistische twee staten-oplossing.