103-jarige dokter, die marathon stapt voor onderzoek naar coronavaccin, wordt ereburger in Rotselaar

Exact een maand geleden begon Alfons Leempoels aan zijn marathon om geld in te zamelen voor het onderzoek naar corona. Sindsdien wandelt de dokter op rust elke dag 2 kilometer in zijn tuin, vanavond loopt hij het laatste stuk van de in totaal 42 kilometer en 195 meter. "Ik ben er bijna, ik moet nog elf rondjes stappen", zegt Alfons enthousiast in "Start je Dag" op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Het gaat nog altijd redelijk goed, al ben ik blij dat het bijna voorbij is. Maar vooral ook ontzettend gelukkig met de centen die ik op deze manier heb kunnen inzamelen. Vorige week vrijdag zat ik al aan meer dan 21.000 euro voor het coronaonderzoek."