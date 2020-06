12 jaar cel voor Brusselse serieverkrachter die zich uitgaf voor taxichauffeur

Een 20-jarige ULB-studente meldde in november op Facebook dat ze aan de studentencampus was ingestapt bij een man die zich uitgaf als Collecto-bestuurder (collectieve taxidienst die Brusselaars ’s nachts goedkoop thuisbrengt, nvdr) en dat ze was meegenomen naar een woning, waar ze opgesloten en verkracht werd. Het onderzoek kwam in handen van het parket van Doornik, maar al snel bleek er een link te zijn met een resem aanrandingen en verkrachtingen in Brussel in de periode 2016 – 2019. Kort na de feiten in november werd de vermoedelijke dader opgepakt. Het openbaar ministerie vervolgde hem uiteindelijk voor acht feiten van aanranding of verkrachting, vaak met verzwarende omstandigheden zoals bedreiging met een wapen. Een negende vrouw zou hij bedreigd hebben, maar ze kon ontsnappen voor het erger werd.

Tijdens de lange ondervraging op het proces, die in ware assisenstijl enkele uren duurde, gaf de veertiger toe dat hij seks had met de slachtoffers. Hij bood zijn excuses aan, maar zegt dat dat hij de vrouwen nooit bedreigde met een mes. “Ze stemden misschien niet altijd toe, maar ik heb nooit fysiek geweld gebruikt of hen bedreigd. We hadden plezier.”

De meeste slachtoffers waren ook aanwezig op het proces, bijgestaan door hun advocaten en familieleden. “In mijn 21-jarige carrière heb ik zelden zo’n roofdier gezien als de beklaagde vandaag”, reageerde advocaat Laurent Kennes, die optreedt voor een van de burgerlijke partijen. “Dit doet denken aan wat je soms ziet in Amerikaanse series of films. Dit is een serieverkrachter die negen slachtoffers heeft gemaakt. Het gaat om een man die jonge vrouwen uitzoekt die zich in een benevelde staat bevinden en tot op de dag van vandaag een andere versie van de feiten geeft dan wat de slachtoffers vertellen. Zijn houding is niet verwonderlijk als je ziet wat voor een predator hij is.”

De rechtbank veroordeelde de serieverkrachter vandaag tot 12 jaar cel en een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar. Dat betekent dat hem nog bijkomende maatregelen kunnen worden opgelegd als hij zijn straf heeft uitgezeten. Dat is een zwaardere straf dan de aanklager had gevraagd.