15 verdachten opgepakt voor bankkaartenfraude: vooral oudere mensen werden opgelicht

Het onderzoek naar de bankkaartfraude begon eind vorig jaar. Toen werd de bankkaart van een vrouw van 79 gestolen in Mechelen. De geldautomaat was gemanipuleerd, zodat de kaart vast bleef zitten. Uiteindelijk kon de politie een bende in kaart brengen, die tientallen slachtoffers maakte in het hele land.