8 agenten uit Roeselare met de dood bedreigd op Facebook voor dood jonge, zwarte man

Lamine Bangoura (27) had al maanden geen huur betaald voor zijn woning in Roeselare. Toen de politie hem uit het huurhuis wou zetten, was hij onder invloed van verdovende middelen en verzette hij zich hevig. Hij viel de politieagenten ook aan. Lamine wond zich zo op dat zijn hart het begaf en stierf ter plaatse. "Wij hebben het bericht met de bedreigingen gezien op Facebook", zegt Carl Vyncke, de woordvoerder van de politie van Roeselare. "We betreuren dat uiteraard en hebben daarom een proces-verbaal opgesteld."

Volgens de familie stierf de man onnodig door politiegeweld, maar de rechtbank besliste toch om de 8 inspecteurs niet te vervolgen. Na zijn dood waren er relletjes in Roeselare en werd er ook een mars tegen politiegeweld gehouden.