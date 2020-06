Basisschooltje in Uikhoven sluit na decennia: “Hier zijn nog maar 25 leerlingen en 2 leerkrachten”

Jean-Pierre Gerets en Marina Rutten nemen vandaag samen met 25 leerlingen afscheid van hun schooltje in Uikhoven. Jean-Pierre en Marina zijn al jaren de twee enige leerkrachten op de school. Vandaag wacht de twee dan ook een zwaar afscheid. “Het is een zeer speciale dag”, getuigt een emotionele Jean-Pierre in “Start Je Dag” op Radio 2 Limburg. “Zowel historisch als heel droevig. Mijn collega en ik verlaten na 40 jaar definitief dit gebouw. We hebben heel veel meegemaakt op de school en nu moeten we op onze oude dag het schooltje verlaten. Dat is niet zo gemakkelijk.”

Aangezien het duo de enige leerkrachten op school zijn, hebben ze ook heel wat werk. “Wij doen alles”, zegt de leraar. “Zeker de afgelopen jaren hebben Marina en ik heel veel samengewerkt. We geven les in graadklassen aan alle leerlingen. We doen ook alle bewakingen. Dus het is wel een hele karwei, maar we krijgen daar heel veel voor terug van de leerlingen. Dat is echt geweldig, maar vandaag maakt het dat vooral des te dramatischer.”