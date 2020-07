Beveren wil circulatieplan tegen vele sluipverkeer: “Bestuurders vermijden werken aan Oosterweel”

De werken aan de Oosterweel zijn al even aan de gang, maar pas nu valt het vele sluipverkeer echt op. “Tijdens de coronalockdown viel dat niet op”, leg schepen Raf Van Roeyen uit, “maar nu alles opnieuw op gang komt, merken we dat er enorm veel sluipverkeer door de woonkernen Melsele en Beveren rijdt.”

Om dat sluipverkeer aan te pakken, ontwikkelt Beveren nu een circulatieplan. “We willen de stromen aan auto’s weren uit de woonwijken en schoolomgevingen van Beveren en Melsele, dat zijn plaatsen waar zoveel auto’s niet thuishoren. We kijken nu hoe dat kan, via het knippen van straten, eenrichtingsverkeer, doorgang enkel voor fietsers of andere ingrepen.” Bewoners van Beveren krijgen ook inspraak in het circulatieplan. “Er is een online bevraging waar we de hulp van de inwoners vragen. Nog tot eind deze zomer kan je de bevraging invullen via de website van Beveren.”

De gemeente hoopt nog dit jaar het plan in uitvoering te brengen.