Brand in appartementsgebouw in Sint-Truiden vermoedelijk aangestoken: “Ik sliep hier met schrik”

De brand in het appartementsgebouw in de Abdijstraat in Sint-Truiden is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit een onderzoek. De bewoner van de woning waar de brand uitbrak, is intussen gearresteerd. De bewoners zijn na de brand opgevangen in de sporthal aan de Veemarkt. Intussen wordt hard gewerkt om de elektriciteit in het gebouw te herstellen zodat de meesten terug naar huis kunnen.