Burgemeester dreigt rommelmarkt Gouden Kruispunt te verbieden

Zodra burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) getipt werd over de drukte stuurde hij de politie ter plaatse voor een controle. Bleek dat de afspraken rond corona niet werden gerespecteerd. "Wij hadden met de organisatoren afspraken gemaakt over een maximum aantal bezoekers en over voldoende afstand tussen de kramen. Dat moest de sociale afstand garanderen", zegt Beeken. "De politie heeft een aantal mensen op hun plichten moeten wijzen. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht als de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden."