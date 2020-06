BEKIJK: Buste van Leopold II na 90 jaar weggehaald uit Zuidpark in Gent

In het Zuidpark in Gent is de buste van Leopold II uit 1928 weggehaald. Dat gebeurt op advies van een werkgroep met mensen van verschillende origine die de stad eind vorig jaar samenstelde en in de marge van het wereldwijde protest tegen racisme en politiegeweld. De buste is in het verleden verschillende keren beklad, zo ook begin deze maand nog. Ze verhuist naar het depot van het stadsmuseum STAM.