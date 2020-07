Buurtbewoners protesteren tegen komst asielcentrum Kalmthout: “We zitten met veel vragen”

Zo’n zestigtal inwoners van Kalmthout hebben gisteren actie gevoerd tegen de komst van het nieuwe asielcentrum. Ze beweren dat ze te weinig informatie krijgen over wanneer het centrum bijvoorbeeld zal open gaan. Bovendien stellen ze zich ook vragen bij de veiligheid. “Als je in deze tijden 120 mensen in zo’n klein gebouw zet, dat komt niet goed”, klinkt het.