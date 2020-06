De Crem fluit burgemeester van Deinze terug, die mondmaskers verplicht wil maken in supermarkten

Deinze zou de eerste gemeente worden waarin het dragen van een mondmasker verplicht wordt in winkels. Wettelijk wordt het wel sterk aangeraden en winkeliers kunnen ook vragen aan hun klanten. Maar het op het hele grondgebied verplichten, daarin zou Deinze de eerste Vlaamse gemeente zijn. Het gemeentedecreet laat burgemeesters toe om alle mogelijke maatregelen te nemen in het kader van de volksgezondheid.

"We hebben een groot risico omdat we veel zorginstellingen hebben”, motiveerde burgemeester Jan Vermeulen zijn beslissing. “Dat heeft ons geleerd dat mondmaskers dragen ons erg heeft geholpen. Nu komt er een fase waarin meer mag en soepel wordt omgegaan, ook in winkels. We zijn ervan overtuigd dat dit zal helpen om de besmettingsgraad en sterftegraad die in onze stad erg laag zijn, laag te houden."