Gratis met de fiets op de trein, goedkopere medicijnen en vaarwel groene kaart: dit verandert er op 1 juli 

Sinds 23 juni loopt er een omruilactie voor magneetkaarten, die nog tot 30 september duurt. Daarbij wordt het overblijvend saldo op de magneetkaart als korting afgetrokken bij de aankoop van een elektronisch vervoerbewijs. Reizigers kunnen daarvoor terecht in een Lijnwinkel of ander voorverkooppunt. Via een online tool wordt het binnenkort ook mogelijk dat overgebleven saldo om te ruilen voor sms-tickets.

Meer info over de omruilactie is hier te vinden, of in de Lijnwinkels.