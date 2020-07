Duitsland is vanaf vandaag zes maanden EU-voorzitter: wat moeten we verwachten?

Op het einde van het Duitse voorzitterschap in juni 2007 kreeg Merkel op de slotpersconferentie bloemen van toenmalig Commissievoorzitter Barroso. Mede door dat voorzitterschap leerde de rest van de EU haar kennen. De jaren erna kreeg ze veel kritiek. Tijdens de eurocrisis was ze volgens sommigen te hardvochtig, te veel gefocust op besparingen. Tijdens betogingen in Griekenland werd ze afgebeeld in nazikostuum en met Hitlersnor. Een paar jaar later kreeg ze van verschillende kanten het verwijt dat zij door “wir schaffen das” de migratiecrisis had aangewakkerd. Daarna werd ze afgeschreven in eigen land: ze trad af als partijleider, en haar partij deed het slecht bij de verkiezingen. Intussen is ze in Duitsland weer populair geworden, door de manier waarop ze de coronacrisis aanpakte. Die versterkte positie lijkt ze nu te willen gebruiken om Europees niveau hervormingen te bepleiten die tot voor kort gevoelig lagen in Duitsland (zoals het Europees herstelfonds). De verwachtingen van de buitenwereld over het Duitse voorzitterschap zijn hoog. Over zes maanden zal duidelijk zijn of dat terecht was.