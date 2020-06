Duizenden protesteren in Soedan: “Eisen revolutie vorig jaar moeten uitgevoerd worden”

De grote menigte verzamelde zich in de hoofdstad Khartoem, maar ook in andere steden en dorpen kwamen mensen massaal op straat. “We willen vrede, we willen rechtvaardigheid.” De demonstranten scandeerden slogans, zongen liederen en velen hadden vlaggen en pancartes mee. Sommigen droegen ook een mondmasker wegens corona. Veiligheidstroepen werden ingezet in Khartoem en naburige steden, ze gebruikten traangas op sommige plaatsen.

Deze mars werd georganiseerd om de massale protesten van exact een jaar geleden te herdenken. Volgens verschillende burgerbewegingen is het protest bedoeld om de eisen die vorig jaar tijdens de revolutie werden gevraagd, eindelijk tot uitvoering te laten brengen.

