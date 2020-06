Engelse stad Leicester gaat voor twee weken in "full lockdown"

De voorbije week bedroeg het aantal besmettingen in Leicester 135 per 100.000 inwoners. Dat is drie keer zoveel als in de plaats die na Leicester de meeste besmettingen telt. Het is ook tien procent van het totale aantal dat de voorbije week in het Verenigd Koninkrijk werd geteld. Elke dag worden in Leicester zes tot tien mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ook dat is een hoger cijfer dan elders.