Er vallen steeds meer en vaker bomen om: wat is de oorzaak?

"De valwinden zijn erg gevaarlijk voor de bomen in het bos", zegt de boswachter. "Dat is een soort wind die van boven naar beneden valt in het bos en bomen kan lostrekken. Ik herinner me nog de stormschade in Groenhovebos in Torhout. Die valwind had een echte ravage aangericht."

"Bomen die omvallen, zijn niet altijd zieke bomen", vertelt hij. "Soms kan de stabiliteit van de grond aangetast worden door een te hoge of te lage waterstand, waardoor de bomen onstabiel worden. Of soms staan de bomen gewoon te dicht bij elkaar. De wortels hebben dan geen plaats om zich goed te nestelen en vroeg of laat vallen ze bij een hevige wind om."